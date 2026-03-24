El nuevo plan Inuncat entrará en vigor en abril con un aviso de inundación repentina de 3 horas

Archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes actualizar el Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat), vigente y sin cambios desde 2015, y que se prevé que entre en funcionamiento el 13 de abril con un nuevo aviso de peligro para prever inundaciones repentinas por el desbordamiento de cursos fluviales pequeños y medianos con 3 horas de antelación.

Así lo ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; el subdirector general de Programas, Sergio Delgado; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca y el de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter en una atención a los medios antes de la celebración del Consell Executiu.

Este nuevo umbral de intensidad acumulada será de tres horas y servirá para identificar episodios de precipitación persistente que pueden acumular importantes cantidades de agua en poco tiempo, con el objetivo de prever inundaciones repentinas que causan considerables daños.

Los valores fijados son de 60 l/m2 para el umbral bajo y 90 l/m2 para el alto, y está previsto que esta incorporación conviva con los dos ya existentes, que regulan el umbral de lluvia en 30 minutos y el de 24 horas.

LLUVIA INTENSA Y ESTÁTICA

Sarroca ha detallado que este nuevo aviso servirá para dar respuesta a episodios de lluvia intensa y estática, normalmente asociados a perturbaciones de dimensiones "no muy grandes" que tienen una incidencia local y que generan afectaciones de diversa consideración.

De hecho, estas afectaciones se acaban produciendo por el crecimiento de lechos, ríos y barrancos por el crecimiento desmedido de dichos caudales.

OBLIGADOS O RECOMENDADOS

El nuevo plan revisado también obligará o recomendará a todos los municipios catalanes a tener un plan de previsión y actuación en caso de inundaciones, y para ello se han establecido cuatro niveles de riesgo: bajo (58), moderado (233), alto (362) y muy alto (294).

Así, un total de 656 municipios de Catalunya (el 69% del total) estarán obligados a contar con un plan ante inundaciones, una cifra que supone un incremento del 26% respecto a los 521 actuales y que equivalía al 55% de los municipios catalanes.

Por otro lado, 291 (un 31% del total) corresponden a municipios a los que se recomienda elaborar el plan municipal de protección civil por peligro de inundaciones, un incremento del 21% respecto a los 241 actuales, que equivalía al 25%.

ESTRUCTURA OPERATIVA

En el ámbito de la estructura organizativa de respuesta también se han contemplado mejoras tanto para los grupos de actuación (operativa y mando sobre el terreno), como los comités de emergencias (dirección y coordinación general).

De hecho, en el marco de las mejoras del comité de emergencias, se prevé la delegación de urgencia de la dirección del plan Inuncat, que corresponderá a la consellera de Interior para poder aplicar medidas de protección a la población de forma urgente cuando sea necesario, y también se establece el carácter de órgano colegiado del Consejo Asesor y del Comité Técnico de Seguimiento de Riesgo de Inundaciones.

Además, se reforzará la figura de este último comité como órgano técnico adscrito al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) para dar apoyo a la dirección del plan en la valoración de los elementos de riesgo y la toma de decisiones.

Por otro lado, se incorporarán estructuras de coordinación territorial de los organismos de la Generalitat para facilitar la identificación de impactos y prioridades en el territorio y canalizarlas hacia la dirección del plan, y también se prevé un grupo de Asesoramiento Jurídico, para valorar jurídicamente las propuestas de restricciones aplicadas.

Por último, el nuevo Inuncat incorporará la unidad de mando en el escenario de simultaneidad para optimizar las actuaciones operativas sobre el terreno cuando sean necesarios diversos centros de mando avanzados (CCA).

TOMA DE DECISIONES

En cuanto a la fase operativa del plan, se mejorarán los procesos de toma de decisiones de medidas de protección de la población, especialmente de carácter preventivo, pero también las de emergencia en caso de afectaciones y para ello se contemplan diversos cambios.

Por ejemplo, el refuerzo de los procesos de previsión y vigilancia hidrometeorológica con la concreción del contenido de los avisos, así como la revisión y mejora de los criterios para poner en marcha las diferentes fases del plan Inuncat.

Además, se establecerá el procedimiento de activación formal del plan, se mejorarán las actuaciones a desarrollar en cada una de sus fases y se incorporarán las alertas de Protecció Civil a la población y sus criterios para enviarlas.

Finalmente, se ampliarán las medidas de protección de la población y se especificará el flujo de decisiones y los responsables de realizar la propuesta de las medidas y de determinar su aplicación en cada caso.

CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN

Por su parte, Parlon ha puesto en valor esta actualización del Inuncat porque "pone el foco en la ciudadanía" para establecer, convertir y hacer llegar las pautas de autoprotección de una forma mucho más clara, ha explicado.

"Más allá del nuevo umbral, que es muy importante para poder predecir mejor y hacer una actividad preventiva, también establece la universalidad. Como ningún municipio queda excluido ni al margen de los riesgos, tampoco puede quedar excluido de las herramientas de Protecció Ciivil para poder coordinar una estrategia sobre el territorio", ha dicho.