Núria de Gispert recibe el Premi Juandó i Royo: "No seríamos Catalunya" sin el catalán y el derecho

Durante su cargo como consellera de Justicia se registró un 21% de sentencias en catalán

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament de Catalunya (2010-2015), Núria de Gispert, ha recibido este miércoles el XIX Premi Juandó i Royo del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) por su labor en el fomento de la lengua y el derecho civil catalán y ha manifestado: "No seríamos Catalunya sin la lengua catalana, no seríamos Catalunya sin el derecho".

De Gispert ha recibido el premio en el auditorio del Parlament de Catalunya de manos del president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y el presidente del Cicac, Joan Martínez, en un acto en el que ha estado presente el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, al que la galardonada ha agradecido especialmente su presencia.

De Gispert, que ha sido entrevistada por el vicepresidente del Consell y presidente de la Comissió de Llengua, David Casellas, ha recordado que, durante su cargo como consellera de Justicia (1995- 2001), se impulsaron medidas como becas para que jueces y fiscales, primero, y notarios y registradores, después, ejercieran en catalán.

"Puedo decir que, en este momento, de los fiscales y jueces que tenemos en Catalunya, al menos 200 son becados, saben catalán y espero que ejerzan en catalán", ha asegurado la exconsellera.

La galardonada también impulsó el Derecho Civil Catalán con la creación del Observatori de Dret Privat de Catalunya y la preparación del proyecto del Código de familia y el Proyecto de la ley de uniones estables de pareja.

También fomentó el uso del catalán en la administración de Justicia implementando un plan piloto de normalización lingüística en las oficinas judiciales, del que De Gispert ha dicho que, tras llegar a un pacto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia, se pasó de un 3% de sentencias en catalán al máximo histórico del 21%.

De Gispert ha dicho que "no ve bien" la situación del catalán en general, ni en el mundo jurídico en particular, y lo ha achacado, entre otras causas, a la emigración y a la irrupción de partidos de "ultraderecha" en el Parlament.

En este sentido, ha destacado el papel de la escuela para que las personas migradas pueda adaptarse, y ha dicho que en 1980, de los 6 millones de personas que vivían en Catalunya, 3 habían venido del resto de España, pero "se integraron muchísimo", de lo que ha dicho que es un ejemplo Paco Candel.

Sin embargo, ha añadido que el salto de los 6 a los 8 millones ha sido más difícil, porque "muchos latinoamericanos ya hablan en castellano y entonces no tienen que hacer un esfuerzo" para aprender catalán para hacerse entender, a diferencia de los migrantes subsaharianos, y que en este sentido se debe de apretar, en sus palabras textuales.

Asimismo, ha dicho que, igual que en el resto de España, hay "una ultraderecha que se ha multiplicado, por desgracia", y que 7 años de Ciudadanos en Catalunya hiceron mucho daño, un hecho que ha manifestado que dice ahora porque ya no están.

Sobre el futuro del catalán ha dicho ser positiva, pero que "se debe decir que está mal para conseguir que esté mejor" porque el catalán es para Catalunya su principal signo de identidad.

El miembro de la Junta de Gobierno del ICAB, Joaquim Clavaguera, ha añadido que De Gispert fue una pieza clave en el proceso de codificación del Derecho Civil Catalán, asegurándose de que todos los libros fuesen redactados y promulgados íntegramente en catalán con un lenguaje de calidad y moderno y ha dicho que se premia su "coraje" por ser pionera y abrir caminos a otras mujeres para ejercer la política con sensiblidad y humanidad.

En la misma línea, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha añadido que De Gispert "siempre ha hecho del catalán una bandera de dignidad y normalidad en todos los ámbitos en los que ha ejercido responsabilidades.

"UNA CIFRA VERGONZOSA"

La decana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha manifestado que con este premio se reconoce a quienes con su esfuerzo y tenacidad construyen un mundo mejor y ha anunciado, "con mucha pena", que en la actualidad las sentencias redactadas en catalán no llegan ni al 6%.

Sobre este hecho, el president del Parlament, Josep Rull, ha dicho que se trata de "una cifra vergonzosa" y ha asegurado que, además, diversas encuestas apunta a que uno de cada 4 catalanes que comparecen ante la justicia tienen miedo de usar el catalán porque creen que si lo hacen no serán tratados de manera adecuada.

EL PREMIO

El Cicac reconoce con este galardón a personas que se han distinguido por la defensa de la lengua catalana en el mundo jurídico y la reivindica de su uso en todos los ámbitos: en el aprendizaje en las universidades, en el día a día ante las administraciones y también en la defensa de las personas ante los órganos judiciales.

El presidente del Cicac, Joan Martínez, ha explicado que toma el nombre de un abogado que entendió que la lengua "es un pilar de nuestra identidad" y que su uso en los tribunales no era una mera formalidad, sino una cuestión de derechos.