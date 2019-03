Núria Marín (PSC) critica la presencia de lazos amarillos en instituciones públicas: "No es correcto"

Publicado 12/03/2019 17:05:47 CET

Admite que le sorprendió que Corbacho esté en la candidatura de Valls por Barcelona

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la socialista Núria Marín, ha criticado este martes la presencia de lazos amarillos en instituciones públicas que, a su juicio, deben representar a todos los ciudadanos tras la orden de la Junta Electoral Central (JEC) a la Generalitat de retirarlos.

"Utilizar símbolos partidarios y partidistas, bajo mi criterio, no es correcto. A mí no se me ocurre colgar una senyera o una bandera de mi partido. Las cosas tienen su lugar", ha sostenido en una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', la Asociación Española de Directivos (AED) y la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.

Según Marín, como alcaldesa debe representar a los ciudadanos de su municipio y hacer que se sientan "cómodos" con lo que representa su ayuntamiento.

También se ha referido a la decisión del exalcalde socialista de L'Hospitalet Celestino Corbacho de incorporarse a la candidatura de Manuel Valls por Barcelona, algo que admite que le sorprendió mucho: "En política no tenemos que perder la coherencia, y debemos tener el máximo respeto por los valores, pero cada uno debe dar explicaciones por sí mismo".

CARGAS EL 1-O

Al preguntársele por si considera que hubieron cargas policiales el 1-O, después de que ella se enfrentara a la Policía Nacional para pedir que dejaran de actuar en un instituto, ha asegurado que lo que ocurrió no puede justificarlo "de ninguna de las maneras".

"Soy su alcalde, debo protegerles e intentar que, en esos momentos de máxima tensión, la cosa no fuera a más. Hice lo que corresponde hacer a cualquier alcalde que piense que es alcalde de todos", ha subrayado Marín, tras añadir que, aunque no vio directamente las cargas, sí vio sus consecuencias.

En su opinión, la cultura del diálogo les ha permitido alcanzar importantes acuerdos, alegando que el bienestar de los ciudadanos no entiende de diferencias ideológicas, y ha defendido que si la cultura del diálogo y del pacto hubieran presidido las relaciones institucionales durante los últimos años, seguramente los catalanes se hubieran ahorrado "episodios de la historia reciente".

BARCELONA "SE HA QUEDADO PEQUEÑA"

En relación al ámbito municipal, considera que Barcelona se ha quedado pequeña para albergar determinados proyectos, lo que ha permitido que L'Hospitalet acoja parte de la Fira, la Ciudad de la Justicia y otros equipamientos, y ha llamado a aprovechar todas las oportunidades que haya "gobierne quien gobierne" en la capital catalana.

"Barcelona ya no expulsa cosas negativas, como hacía en los 60, ahora expulsa temas interesantes", ha destacado la también adjunta a la primera secretaría del PSC, pese a recalcar que a L'Hospitalet de Llobregat nadie le ha regalado nada.

Sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cree que su "visión y ambición" ha cambiado respecto al inicio de su mandato, y ha puesto como ejemplo la opinión que tenía en un principio sobre el Mobile World Congress.

ÀREA METROPOLITANA

Para Marín, la crisis fue una oportunidad para una ciudad que actualmente es la segunda más importante de Catalunya, tiene una situación estratégica y puede aportar fortaleza al Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para hacerla más competitiva.

Ha reivindicado así que ha puesto las bases para que el municipio se consolide como motor económico del AMB, con Barcelona como gran activo internacional, un órgano que considera que debe potenciarse y tener más poder político y recursos.

Además, ha explicado algunos de los proyectos de futuro para la ciudad como la ampliación de la Fira de Barcelona, el soterramiento de las vías del tren, la transformación de la Gran Vía, la creación de un distrito cultural y el desarrollo de un cluster biomédico en Bellvitge.