La OBC inicia una gira por Alemania que pasará por Stuttgart, Hamburgo y Düsseldorf

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) inicia este miércoles en el Liederhalle de Stuttgart su gira por Alemania, que pasará después por Hamburgo y Düsseldorf, con la dirección de Ludovic Morlot junto a la surcoreana Bomsori como solista.

La formación orquestal de L'Auditori llevará al Liederhalle un programa romántico que incluye la 'Rapsodia española' de Maurice Ravel; la 'Fantasia Carmen' de Franz Waxman; el Concierto para violín núm. 2 de Hernyk Weniawski, y 'The Magic Opal' de Isaac Albéniz, informa la institución en un comunicado de este martes.

A este programa se le añade el estreno internacional de la última composición de Miquel Oliu, 'Pluja', encargada por L'Auditori, con la que arrancará la velada y que quiere reflejar la apuesta "por la internacionalización de la nueva creación catalana".

HAMBURGO Y DÜSSELDORF

El viernes 14 de noviembre, la OBC tocará en la Elbphilarmonie de Hamburgo en el marco de la 'Catalan Focus Week', organizada por la sala y el Institut Ramon Llull, y que acoge también al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, la Cobla Sant Jordi, Jordi Savall, Sílvia Pérez Cruz o Tarta Relena, entre otros.

En esta velada, la orquesta interpretará un repertorio con obras de Frederico Mompou, Robert Gerhard, Isaac Albéniz y, de nuevo, 'Pluja' de Miquel Oliu, así como otras de Debussy y Ravel, bajo la dirección de Morlot y, en esta ocasión, con la soprano Núria Rial.

Al día siguiente, el 15 de noviembre, la gira alemana finalizará con el concierto de la OBC en el Tonhalle de Düsseldorf, donde interpretará el mismo programa que en Stuttgart.