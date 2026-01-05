Obligatorias las cadenas en 6 vías ilerdenses, como la C-12 entre Maials y Torrebesses (Lleida)

Archivo - Nieve en el techo de un coche en Esterri d’Àneu, Lleida, Catalunya (España) - Marc Trilla - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fijado como obligatorio el uso de cadenas en los vehículos que circulen por 6 vías ilerdenses, entre ellas la C-12 entre Maials y Torrebesses (Lleida), este lunes desde las 8 horas.

Además de este tramo de la C-12, también se incluyen la A-2 entre Tàrrega y Veciana; la C-242 entre Torrebesses y Ulldemolins; la C-233 entre Bovera y Castelldans; la C-563 entre Josa y Tuixén y la C-462 entre Coma y la Pedra y entre Josa y Tuixén, ha informado el SCT en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En total, son cerca de 132 kilómetros de carreteras catalanas en las que son obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno.