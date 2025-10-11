Las obras de la sede de la Generalitat en Manresa (Barcelona) empiezan el lunes y durarán 30 meses

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; el alcalde de Manresa, Marc Aloy, y la delegada del Govern en la Catalunya Central, Elia Tortolero, colocando la primera pedra - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción de la nueva sede de la Generalitat en la Catalunya Central, en Manresa (Barcelona), empezarán este lunes después de la firma del acta de replanteo y está previsto que duren 30 meses, informa la Conselleria de Presidencia en un comunicado.

Lo ha anunciado este sábado el conseller Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en el acto simbólico de colocación de la primera piedra que se ha celebrado en el Parc de la Seu de Manresa, junto al alcalde de Manresa, Marc Aloy, y la delegada del Govern en la Catalunya Central, Elia Tortolero.

"Ponemos la primera piedra de un edificio, pero sobre todo ponemos la primera piedra de un futuro compartido, un futuro donde Catalunya sigue en marcha, donde cada comarca tiene voz y fuerza, donde la prosperidad se entiende como un bien común", ha dicho Dalmau.

El edificio alojará la delegación territorial, los diversos servicios territoriales, hasta ahora dispersos por la ciudad, y la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) integrada, que actualmente se ubica en la Fàbrica del Salt.

La inversión total de la Generalitat en la construcción de la nueva sede corporativa, incluyendo los trabajos previos y el derribo, será de 24 millones de euros.

Las obras de construcción se han dividido en dos lotes, el primero ha sido adjudicado a la UTE Certis Obres i Serveis SA y Cots i Claret SL por 16,5 millones de euros, con IVA, y el segundo, correspondiente a las instalaciones, a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, por 6 millones de euros, también con IVA.

Estas obras se iniciarán después de la finalización de las fases de derribo y de excavaciones arqueológicas comenzadas en septiembre del año 2022.

EL EDIFICIO

El nuevo edificio está diseñado con criterios punteros de sostenibilidad, con especial énfasis en el ahorro energético y la calidad del ambiente interior y de digitalización.

La nueva sede aprovecha en parte el edificio del Antic Palau del Consell de Ciutat, conocido actualmente como edificio de los antiguos juzgados, y añade una nueva construcción, sumando una superficie construida total, sobre y bajo rasante, de 9.075 m2, de los cuales 750 m2 se destinarán a la OAC integrada.

Tal y como han explicado los arquitectos Humbert Costas, Carlos Duran y Eliana Crubellati, el proyecto, redactado por la UTE formada por CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura, propone un edificio compacto, suma del conjunto histórico y del nuevo edificio administrativo, con acabado de piedra, adecuado al contexto del Centro Histórico en el que se ubica.

Esta sede acogerá a unos 350 trabajadores y, con esta operación, la Generalitat dejará de pagar algo más de 1 millón de euros anual en concepto de alquileres, servicios de mantenimiento y suministros.