El Observatori contra la LGTBIfòbia reclama más recursos para atender incidencias el fin de semana

El presidente del Observatori contra la LGTBIfòbia, Eugeni Rodríguez, durante la presentación de este viernes - EUROPA PRESS

Catalunya registró 318 incidencias LGTBIfóbicas en 2024 y 260 en lo que va de 2025

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatori contra la LGTBIfòbia ha apostado por reforzar con más recursos la atención de las incidencias LGTBIfóbicas durante el fin de semana, una franja horaria que registra el 53,1% del total de casos comunicados durante 2024 en Catalunya.

Así se ha expresado el coordinador técnico del Observatori, Cristian Carrer, en rueda de prensa este viernes en el Centre LGTBI de Barcelona durante la presentación del informe anual 'L'Estat de la LGTBIfòbia a Catalunya' de 2024.

Carrer ha asegurado que más de la mitad de incidencias se producen en fin de semana --contando del viernes tarde-noche hasta la mañana del lunes--, una franja horaria en la que los recursos "son mucho más reducidos para poder acompañar a las personas y tener una primera intervención".

Ha defendido abordar con las administraciones públicas este tema, para ver qué mecanismos de detección o de acompañamiento puede haber en fin de semana, cuando las administraciones están cerradas, para ofrecer esta primera atención, "que muchas veces es primordial".

INFORME DE 2024

Los datos del informe apuntan a que Catalunya registró un total de 318 incidencias LGTBIfóbicas en 2024, lo que supone un 4,9% más que el año anterior, cuando fueron 303, y es el segundo año consecutivo que se superan los 300 casos.

La directora del informe, Patricia Aljama, señala que de 2023 a 2024 se ha producido un "ligero aumento", aunque los datos apuntan que, en el histórico, la tendencia general es de un aumento significativo en los casos reportados, pasando de 113 casos en 2015 a los 318 de 2024.

Comparando con 2015, las incidencias han aumentado en un 181%, lo que puede ser un indicador de que se ha incrementado la conciencia sobre la necesidad de comunicar los casos; y el Observatori ha avanzado que en lo que va de 2025 se han registrado ya 260 incidencias.

DATOS

Los datos muestran que junio (con un 12,9%) es el mes con el número más alto de incidencias reportadas --posiblemente relacionado con las celebraciones del mes del Orgullo--, seguido de septiembre (11,95%); los de menos incidencia son diciembre (5,7%) y enero (6,3%), seguidos de abril y noviembre (6,6% cada mes); y el resto de meses tienen incidencias parecidas, alrededor de 7,55% y 9,75%.

Alrededor del 50% (46,9%) de incidencias ocurren en fin de semana (de viernes tarde-noche hasta la madrugada del lunes), y el otro 50% ocurren durante la semana, en contextos cotidianos; y los colectivos que más sufren incidencias son los hombres gays, con 151 casos (el 63,4%), y las personas trans, con un 29%; y las mujeres lesbianas suponen el 5% de casos, frente al 11,2% en 2020.

Por edades, los de la franja de 18 a 35 años son los que más comunican incidencias, con una media de 34,2 años; y el colectivo que menos las comunica son las personas de más de 65 años, manteniéndose estable con respecto a años anteriores, y desde el Observatori insisten en que hay que seguir concienciando a esta franja.

MÁS CASOS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

Hay una "clara concentración" de casos en la provincia de Barcelona, con 240 (un 50,8%); Girona y Tarragona registran 12 incidencias cada una (un 18,2% y un 17,3%); y en Lleida hubo 5 casos (13,7%); y la mayoría se producen en la vía pública (29,7%), seguido del espacio nocturno (12,7%) y redes sociales (9,8%); y el tipo de discriminación más registrado son las agresiones físicas (26,4%).

Preguntado por si los agresores cada vez son más jóvenes, Carrer ha hecho referencia al hecho de que si "se legitiman en ciertas plataformas discursos de extrema derecha contra los derechos fundamentales" esto puede llevar a que algunas personas hagan suyo ese discurso.