El ocio nocturno critica la "ambigüedad" de las normas sobre incendios en locales en España

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza) - POLICÍA DE VALAIS

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector del ocio nocturno español ha expresado su consternación ante el trágico incendio de Crans-Montana (Suiza), ha criticado la "dispersión y ambigüedad" de las normas españolas en materia de prevención de incendios.

El presidente de Spain Nightlife, se ha mostrado consternado por la tragedia ocurrida en Suiza, se ha solidarizado con las familias de las víctimas y ha manifestado que "cada tragedia de este tipo debe servir para reforzar el compromiso del sector con la seguridad", informa la entidad en un comunicado este viernes.

En su opinión, el ocio nocturno "regulado y profesional puede y debe ser un espacio seguro, siempre que se cumplan estrictamente las normas y se apueste por la prevención".

En la misma línea, el secretario general de Spain Nightlife y presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, Joaquim Boadas, ha expresado también su apoyo y solidaridad hacia las víctimas y sus familiares.

DISTINTIVOS INTERNACIONALES

"Los distintivos internacionales de seguridad y calidad impulsados por la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, la Guía Internacional de Prevención de Incendios en Locales de Pública Concurrencia y todo el trabajo que estamos desarrollando en los congresos de ocio nocturno demuestran que nuestro sector está totalmente comprometido con la seguridad", ha dicho.

El sector recuerda el incendio registrado en octubre de 2023 en la discoteca Fonda Milagros, en la ciudad de Murcia, y que causó el fallecimiento de 13 personas, y que "supuso un duro golpe para el sector y un punto de inflexión en la reflexión colectiva sobre la necesidad de reforzar la prevención, la inspección y el cumplimiento estricto de la normativa vigente en España".

Spain Nightlife se halla personada como acusación popular en el procedimiento judicial en el marco del cual se están depurando responsabilidades con relación a este trágico incidente.

Por lo que a normativas de prevención de incendios en España se refiere, critican que "hay una clara dispersión y ambigüedad al respecto", y que tan solo en Catalunya se prohíbe de una forma implícita el uso de bengalas en actividades interiores.

"A pesar de no citar literalmente que las bengalas están prohibidas, sí que prohíbe a estas actividades el 'uso de fuentes de ignición o materiales generadores de fuego o chispas que supongan un riesgo'", explican.

A nivel estatal, el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (RD 989/2015) regula el uso de pirotecnia en general, aunque no específico para interiores.

"PRIMERA GUÍA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS"

Por todo ello, la Asociación Internacional de Ocio Nocturno y Spain Nightlife han creado "la primera Guía de Prevención de Incendios en Locales de Pública Concurrencia".

En este contexto, durante los Congresos Nacional e Internacional de Ocio Nocturno organizados por Spain Nightlife y por la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (INA) en 2023 y 2025, "la seguridad contra incendios fue identificada como uno de los principales retos estructurales del sector".

En esos foros, se abordaron de manera específica aspectos como el uso de materiales inflamables, la gestión de aforos, la accesibilidad y señalización de las salidas de emergencia, la formación del personal y la necesidad de avanzar hacia criterios técnicos y normativos más homogéneos.

SEGURIDAD Y CALIDAD

Spain Nightlife, como miembro de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno y representante del sector a nivel español, ha impulsado la implementación en todo el país de los distintivos internacionales de seguridad y calidad desarrollados por la International Nightlife Association.

Destacan el International Nightlife Safety Checked (INSC) y el distintivo Triple Excellence in Nightlife, "la mayor distinción a nivel internacional en el ocio nocturno" en materia de seguridad, acústica, calidad del servicio y sostenibilidad, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la seguridad y la prevención en los locales de ocio nocturno en España.