Oddo BHF acude a la OPA de Ercros, con su 4,9% del capital

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oddo BHF ha aceptado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por la firma portuguesa Bondalti sobre Ercros, en el que el grupo financiero francés cuenta con una participación del 4,9%, según ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta de Bondalti se dirige al 100% del capital social del grupo químico catalán Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones, ofreciendo un precio de 3,505 euros, lo que valora la compañía en 320,5 millones de euros, y el mínimo de aceptación para que la operación fructifique es superar el 50%.

El fondo francés ha aceptado la oferta dos días antes de que finalice el plazo límite, que termina este viernes.