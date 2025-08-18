Los ofimóviles de CaixaBank garantizan la inclusión financiera en 266 localidades españolas

Vecinos de la localidad de Villaviciosa (Ávila) esperan a ser atendidos en la oficina móvil de CaixaBank. - CAIXABANK

Su presencia ha crecido un 74% en un año en España

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas móviles de CaixaBank, conocidas como ofimóviles, garantiza la inclusión financiera de 266 localidades de menos de 100 habitantes sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

El servicio de ofimóvil permite a los usuarios, sean o no clientes, realizar operaciones bancarias habituales, como retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones a servicios financieros, informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

A cierre del primer semestre de 2025, de las poblaciones más pequeñas en las que los ofimóviles prestan servicio, 213 poblaciones se encuentran en Castilla y León, 22 en Catalunya, 17 en La Rioja, 10 en la Comunidad de Madrid y 4 en Castilla-La Mancha.

En Castilla y León, la entidad ofrece cobertura bancaria en localidades con una población inferior al centenar de habitantes en un total de 109 poblaciones de Ávila, 65 de León, 23 de Segovia, 11 de Burgos y 5 de Palencia.

Además, en Catalunya cubre nueve localidades con menos de 100 habitantes de Lleida, 7 de Barcelona, 5 de Tarragona y 1 de Girona; y garantiza, asimismo, la inclusión financiera en 17 poblaciones pequeñas de La Rioja, 10 de la Comunidad de Madrid y en 4 de Guadalajara.

INCREMENTO DEL 74% EN UN AÑO

CaixaBank garantiza la inclusión financiera con sus oficinas móviles en cerca de 1.400 poblaciones y es, además, la única entidad con modelo de oficina bancaria en 460 poblaciones de España, dispone de 4.000 oficinas en todo el país y tiene presencia en más de 2.230 municipios en todas las provincias españolas.

El servicio de ofimóviles de la entidad ha pasado de llegar a 804 localidades a mediados de 2024 a las 1.396 actuales, lo que supone un incremento del 74% en un año.

Con sus oficinas móviles, CaixaBank presta servicio en poblaciones en las que residen más de 640.000 personas y un 70% de sus usuarios tiene más de 65 años.

OFICINAS MÓVILES

Asimismo, cuenta con 33 oficinas móviles, 29 de los cuales recorren más de 75.000 kilómetros de media al mes y prestan servicio en 17 provincias de siete comunidades autónomas.

Se trata de Ávila, Burgos, León, Palencia y Segovia, en Castilla y León; Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, en Castilla-La Mancha; Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana; Granada, en Andalucía; la Comunidad de Madrid; La Rioja; y las cuatro provincias de Catalunya.