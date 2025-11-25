Oliu (Banco Sabadell), Fontana (Areas) y Letta reciben las Medalles d'Honor de Foment del Treball

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente del Consejo de Administración de Areas, Pedro Fontana. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu; el presidente del Consejo de Administración de Areas, Pedro Fontana, y el ex primer ministro italiano Enrico Letta han recibido este martes las Medalles d'Honor Carles Ferrer Salat de Foment del Treball.

Se han entregado en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, los consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper y Ramon Espadaler, y el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre.

También han estado presentes la presienta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, entre otros.

En concreto, Oliu ha recibido la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any por impulsar la transformación de la entidad hasta ser "un actor de referencia".

Ha ha agradecido el apoyo de Foment del Treball durante la OPA de BBVA, y ha recordado que "no veían las ventajas de la operación" y les animaban, textualmente, a seguir firmes como entidad independiente.

FONTANA Y LETTA

Fontana ha sido condecorado la Medalla d'Honor a la Trayectoria Empresarial, por "ser un referente en la conexión entre empresa y sociedad".

Ha agradecido a las personas que le han acompañado a lo largo de su trayectoria, especialmente al principio de su carrera profesional y ha recordado la figura de Carles Ferrer Salat.

Letta, por su parte, ha recibido la Medalla Extraordinària per la Contribució al Projecte Europeu por ser "una de las voces más respectadas e influyentes en la construcción y el pensamiento europeo contemporáneo".

En una intervención por vídeo, Letta ha dicho que es un "honor" recibir el premio y ha señalado que Foment del Treball es un lugar que considera como su casa.

PREMIS FOMENT

La patronal también ha entregado este martes los 18 Premis Foment del Treball en las categorías de Desarrollo Sostenible, Igualdad, Innovación, Internacionalización, Responsabilidad Social y Pyme del Año.

En concreto, el premio al Desarrollo Sostenible ha sido para Control Demeter; el de Igualdad, para Alsa, y el de innovación, para Astrazeneca.

El de Internacionalización ha sido entregado 'ex aequo' a Paulig y Relats; el de Responsabilidad social, también 'ex aequo' a la Associació Educativa Itaca y Fundació Colacao, y el de Pyme del Año a Domini de la Cartoixa.