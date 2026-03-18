Oliu (Banco Sabadell), premio Floc de Llana del Gremi de Fabricants de Sabadell (Barcelona)

Las autoridades participantes en la jornada - GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL (BARCELONA)

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Fabricants de Sabadell (Barcelona) ha entregado el premio Floc de Llana al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, en el marco de la festividad de San Sebastián, su patrón, informa en un comunicado este miércoles.

Además, se han entregado premios a la Escola Superor de Disseny ESDI, Tints Industrials Moix y Fundació Eveho, y han participado la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y el secretario general de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Juli Fernández.

El presidente del Gremi, Esteve Gené, ha destacado que el espíritu de los fundadores de la entidad en 1881 "sigue vivo" y que continúan teniendo la misma actitud de lucha, en referencia a la oferta pública de adquisición (OPA) fracasada de BBVA.

Oliu, por su parte, ha destacado que el propósito del banco "siempre ha sido ayudar a las empresas, los emprendedores y las familias a tomar las mejores decisiones en sus proyectos".

También ha destacado el trabajo que hace el banco para "ayudar a las empresas a adaptarse a los nuevos retos tecnológicos que tienen", y ha destacado la voluntad del banco de anticiparse a los retos de futuro.