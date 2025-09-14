Oliu (Sabadell) cree que la probabilidad de éxito de la opa es "cercana a cero"

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, cree que la probabilidad de éxito de la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA al Banco Sabadell es "cercana a cero".

Así lo ha dicho este domingo en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que no es buen momento para vender las acciones porque "el banco tiene proyecto".

"Un banquero de inversiones me dijo que cuando una opa es hostil y no tiene 'prémium', la probabilidad de éxito es cero", ha insistido, recalcando que la probabilidad de que la opa salga adelante es bajita, textualmente.

Ha afirmado que "la opa no va a ningún lado, a no ser que suba mucho", y ha señalado que no sabe qué hará el BBVA al respecto, aunque ha criticado a la entidad bancaria por querer quedarse el Banc Sabadell a un precio que califica de ganga.

"Es lanzar una oferta para ver si pican", ha criticado, y ha tachado de incoherente la modificación del umbral mínimo por parte del BBVA para sacar adelante la operación.

"Si no hay cambio de la oferta, no hay batalla. Si hay cambio de la oferta, ya volveremos a tener otra entrevista y hablaremos de la nueva oferta", ha puntualizado.

Además, ha dicho sobre las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que "hay algunas lagunas en el folleto" que espera que se clarifiquen.