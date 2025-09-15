Oliu (Sabadell) insta a los accionistas a "no escuchar ningún canto de sirena" y rechazar la OPA

Archivo - El ceo del Banco Sabadell, César González-Bueno, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

González-Bueno lamenta que la "técnica del miedo es frecuente" y recuerda las buenas perspectivas

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha defendido que, si la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA no sale adelante, el Sabadell no se verá perjudicado, y ha instado a los accionistas a rechazar la operación y "no escuchar ningún canto de sirena cada vez que le manden un papelito".

"Coger el papelito y tirarlo a la basura, y con eso habrá cumplido con su deber como accionista fiel a Banco Sabadell", ha respondido este lunes en un encuentro con accionistas junto al consejero delegado, César González-Bueno, al ser preguntado sobre si es obligatorio acudir al canje de acciones.

"Si hay alguna caída será efímera y, en cambio, lo que pasará es que el banco irá recobrando su valor", ha asegurado Oliu sobre el fracaso de la OPA, al tiempo que ha recordado que, después de que el banco italiano Unicredit haya intentado adquirir sin éxito la Banca Popular de Milán, este último ha mejorado su cotización un 20%.

Por su parte, González-Bueno ha lamentado que "la técnica del miedo es frecuente" y ha recordado a los accionistas que las perspectivas de futuro de la compañía, así como las retribuciones previstas, son muy buenas.

"El BBVA es el banco de la banca española cotizada que menos se ha revalorizado" desde el inicio de la OPA, ha explicado el consejero delegado, que ha repasado el informe que presentó la semana pasada la entidad, y que señala que el calendario de sinergias y los costes de reestructuración no son realistas.

