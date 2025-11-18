Oliu (Sabadell) reordena su participación y traspasa 600.000 acciones a su sociedad inmobiliaria

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha reordenado su participación en el capital social del banco y el pasado 14 de noviembre traspasó 600.000 acciones a su sociedad inmobiliaria Torrellimona, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad inmobiliaria también ha declarado la compra de otras 400.000 acciones de la entidad en tres operaciones realizadas el pasado 13 de noviembre a un precio medio de 3,29 euros por título.

Por otro lado, el director de Regulación y Control de Riesgos, David Vergara, ha vendido un total de 250.000 acciones y fuentes del banco han explicado a Europa Press que lo ha hecho por "motivos personales".