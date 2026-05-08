Olivia Rodrigo actúa por sorpresa en el Teatre Grec de Barcelona

Olivia Rodrigo en el Teatre Grec de Montjüic, en Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo ha ofrecido una actuación sorpresa este viernes en el Teatre Grec de Montjuïc, en Barcelona, en el marco de la colaboración con Spotify y el FC Barcelona.

La autora de éxitos como 'good 4 u', 'deja vu', 'vampire' o 'driver's license' ha cantado para algunos fans que habían recibido invitaciones de Spotify, basándose en su fidelidad de escuchas en la plataforma.

Rodrigo anunció esta dos nuevos conciertos en el Palau Sant Jordi el 5 y 6 de mayo de 2027, que se suman a las fechas ya anunciadas del 1 y el 2 de mayo, en el marco de su 'The Unraveled Tour'.

El equipo masculino del FC Barcelona lucirá en su equipación este domingo el logotipo de la artista, con sus iniciales 'OR', en su partido de Liga contra el Real Madrid, como ya hizo en ocasiones anteriores con los Rolling Stones, Drake, Rosalía, Travis Scott o Ed Sheeran.

El femenino hizo lo propio en su partido contra el Levante UD el pasado 6 de mayo, en el que se les entregó el título de liga tras ganarla matemáticamente la jornada anterior.