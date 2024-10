Òmnium denuncia al TEDH que fue excluida en la causa del 25% de castellano en la escuela

El TSJC y el TC impiden que se persone como parte afectada en el juicio

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) argumentando que la justicia española "discrimina y excluye" a las entidades que defienden el catalán al impedirles personarse como parte afectada en la causa del 25% de castellano en la escuela, según informa en un comunicado este viernes.

Òmnium ha llevado el caso ante el tribunal de Estrasburgo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Constitucional (TC) le negaran la posibilidad de presentarse como parte implicada en el juicio, que está pendiente de una decisión del TC sobre la Ley y el Decreto Ley del catalán en la escuela.

Sin embargo, critica que sí se ha permitido la personación de entidades contrarias, como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) o Hablamos Español.

"FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO"

En la demanda consultada por Europa Press, Òmnium recuerda que en una interlocutoria de junio de 2022, el TSJC acordó no admitir ni la personación de esta ni de otras dos entidades por "falta de interés legítimo" en el objeto del procedimiento, argumentando que defienden la promoción del catalán, mientras que la sentencia establece un mínimo de castellano.

No obstante, dos de los 5 magistrados que firmaron esta interlocutoria emitieron un voto particular en el que reconocían que se deberían haber aplicado los mismos criterios para permitir la personación de las asociaciones que promuevan la presencia del catalán en el ámbito educativo, igual que se había hecho con AEB, aunque la resolución mayoritaria concluyó que esta sentencia no afecta a Òmnium.

ANTICH DENUNCIA UN "GRAVE PERJUICIO"

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, considera un "grave perjuicio" que, desde la sociedad civil, no se pueda defender el modelo de inmersión lingüística y que si las entidades que trabajan por la promoción del catalán en la escuela no son admitidas como parte afectada en el juicio, se vería amenazado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de trato.

"Es insólito y antidemocrático el papel que está jugando la justicia española contra el catalán en la escuela, vulnerando el derecho de los ciudadano a aprender catalán", sostiene Antich, que añade que es surrealista, aunque no sorprendente, que la justicia considere que la sentencia del TSJC, que fija el 25% del castellano en las aulas, no afecta al catalán y, por consiguiente, tampoco a esta entidad.

"Es intolerable y hace falta denunciar que, mientras pasa eso, a entidades fantasma del españolismo que no son ni representativas ni tienen que ver con la educación, sí que se les permite ser parte de la causa", continúa Antich, que avanza que Òmnium Cultural usará todas las herramientas legales, también en Europa, para evitar que sean los tribunales los que marquen el modelo de escuela, y no la comunidad educativa.

Por todo ello, eleva la demanda al TEDH argumentando que la justicia ha vulnerado varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos --en concreto el 6.1, el 13 y el 14-- que hacen referencia a la discriminación por razones de lengua y a la violación del derecho a un proceso equitativo, y pide que condene a España a abonar una indemnización a Òmnium.