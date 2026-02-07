Ona Hotels ingresó 200 millones el año pasado (+34,3%) e incorporó 10 hoteles

Nacho Barrau, ceo de la compañía - ONA HOTELS & APARTMENTS
BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ona Hotels & Apartments cerró 2025 con unos ingresos de 200 millones de euros, un 34,3% más que el año anterior, e incorporó 10 hoteles, informa en un comunicado.
En agosto anunció la compra a Globalia de 3 activos en Marruecos (Marrakech y Saïdia) y 3 en Tenerife (Puerto de La Cruz); e incorporó hoteles en otros destinos: Ritual Torremolinos (Costa del Sol), Ona Luna Park (Palma), Ona Don Juan (Lloret, Girona) y Ona Pearly Grey (Callao Salvaje, al suroeste de Tenerife).
La firma también destaca que se sitúa en el 'Top 10' de hoteleras en España por número de habitaciones.
PARA 2026
El CEO de Ona Hotels & Apartments, Nacho Barrau, ha calificado 2025 como un año de récord: "Hemos incrementado sustancialmente nuestra cifra de ingresos y aumentamos de forma importante nuestro Ebitda, manteniendo un bajo ratio de endeudamiento", lo que les permite afrontar 2026 con intención de ampliar la cartera de activos.
El objetivo de este año es ingresar 250 millones (+25%), con un plan de expansión que incluye sumar 6 hoteles más, "algunos de ellos en fase avanzada de negociación para este primer trimestre".
El grupo se plantea incorporar más activos en las mismas zonas donde ya tiene hoteles, y ha puesto su punto de mira en Cádiz, plaza donde busca oportunidades activamente, además de plantearse reforzar su apuesta por Marruecos.