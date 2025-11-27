Ona Mafalda asume la dirección creativa de la Navidad del Cupra City Garage Madrid - CUPRA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Ona Mafalda asumirá la dirección creativa de 'Time to Reset', la propuesta navideña del Cupra City Garage Madrid que "invita a detenerse, a reconectar con uno mismo y a proyectar los deseos y propósitos que iluminarán el nuevo año", informa la compañía en un comunicado este jueves.

Desde el 28 de noviembre hasta el 5 de enero, Cupra City Garage Madrid contará con una instalación lumínica que guiará a los visitantes a través de diferentes espacios hasta llegar a la sala inmersiva, epicentro de 'Time to Reset'.

"La Navidad es el momento de detenerse, reiniciar y volver a conectar. Cuando compartimos nuestra luz interior, la comunidad entera brilla con más fuerza", ha destacado Mafalda.

Durante todas las fiestas, Cupra City Garage Madrid ofrecerá propuestas interactivas para todos los públicos.

Los más pequeños disfrutarán de talleres de manualidades y pintacaras, mientras que toda la familia podrá competir en un Scalextric de gran tamaño y saborear las opciones gastronómicas del restaurante del Garage.