Open Arms y La Fura dels Baus escenifican en Barcelona una experiencia en una patera durante 3 días

Los participantes entrando a la patera. - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fundador y director de Open Arms, Òscar Camps, y el director artístico de La Fura dels Baus, Pep Gatell, han presentado este viernes la acción solidaria y vivencial '3 días, 3 noches', en la que escenificarán en la plaza del Mar de Barcelona una experiencia en una patera con 10 voluntarios.

En una rueda de prensa, Camps ha explicado que el montaje, en colaboración con Fundación Épica, no es un espectáculo ni es ficción, sino "una ventana abierta a la realidad que pasa cada día" a pocos kilómetros de la costa barcelonesa.

Es una acción de sensibilización en la que 10 personas convivirán durante 3 días, hasta el domingo por la noche, expuestas al frío y a la mirada del público, con el objetivo de acercar una realidad que miles de personas viven cada año en su intento de llegar a Europa.

Camps ha añadido que quieren recordar que "lo que aquí se discute como una cuestión política, para otros es una cuestión de vida o muerte".

UNA PATERA REAL

La patera es real, recuperada de una de las travesías, y en ella llegaron a viajar hasta 60 personas durante 5 días: "Luego, cuando les rescatamos, no podían ni moverse", ha relatado Camps, que ha criticado que las ONG hagan el trabajo que tendrían que hacer los estados por obligación, según él.

La acción, sin guión ni interrupciones, se podrá seguir de forma presencial y través de una retransmisión en directo en streaming, y quien lo desee podrá comprar una entrada solidaria a través de la web de Open Arms y de la plataforma Atrápalo.

Camps ha recordado que en los últimos 10 años Open Arms ha rescatado más de 73.000 personas, y que la cifra total de personas que llegan en patera a la costa mediterránea europea oscila entre 40.000 y 100.000.

Además, ha criticado las políticas migratorias de la Unión Europea: "Desde un despacho con calefacción y aire acondicionado, y en un Excel, no se sabe lo que es una patera, y son decisiones que no están en la frontera de un país, sino en la frontera de la vida y la muerte".

VISIBILIZAR Y EXPLICAR

Gatell ha explicado que las personas que convivirán en la patera son voluntarios, que quieren vivir la experiencia para poder explicar sus vivencias.

"Eso hace 1.000, 2.000 y 3.000 años que pasa. Hay conflictos, hay poderes que se aprovechan de la gente. Hay gente que tiene que irse del sitio de donde han nacido, por el problema que sea. El Belén que tenemos en casa es una muestra de esto", ha dicho Camps.

Uno de los voluntarios, Andreu, ha explicado que el objetivo es "visibilizar" la situación y que, para prepararse, han hablado con una persona que ha atravesado el Mediterráneo en patera, que les contó sus experiencias.

Rafa y Santiago, también voluntarios, han destacado que lo que vivirán "no es ni una milésima parte" de lo que viven los migrantes, y que, si bien les da respeto participar en una acción así, esperan tener una gran acogida.