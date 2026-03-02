Open Cosmos lanza ConnectedCosmos, una constelación de satélites "segura y soberana" para Europa

Constelación Connected Cosmos de Open Cosmos. - OPEN COSMOS

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Open Cosmos ha anunciado el lanzamiento de ConnectedCosmos, una constelación de satélites propia en órbita baja diseñada para proporcionar comunicación "segura y soberana y con resiliencia activa" a instituciones, administraciones públicas y empresas de todo el mundo para reforzar la autonomía estratégica europea.

"Con este proyecto, la empresa da un paso decisivo para reducir la dependencia europea de las megaconstelaciones transcontinentales y fortalecer la autonomía estratégica en materia de conectividad espacial", ha informado la empresa de fabricación de satélites e infraestructura espacial en un comunicado este lunes.

La constelación integra dos capacidades: banda ancha punto a punto, y IoT directo al dispositivo, una combinación que "permite detectar amenazas en tiempo real y obtener información útil para actuar con rapidez y precisión".

RESILIENCIA ACTIVA

Su diseño introduce el concepto de resiliencia activa, con el que los usuarios pueden tomar decisiones con "gran exactitud a través de datos operativos fiables en cuestión de segundos, incluso en situaciones críticas".

Ha añadido que conectará las capacidades de Observación de la Tierra (EO) de la Open Constellation, aportando contexto "inmediato" a cualquier operación que dependa del análisis del terreno o de infraestructuras sensibles y permitiendo la transmisión de datos en tiempo real allá donde sea necesario.

Es por ello que Open Cosmos ha ampliado recientemente la Sala Blanca de sus instalaciones de Barcelona, un espacio de 200 metros cuadrados que permite a la compañía multiplicar el número de satélites integrados simultáneamente, mejorar la infraestructura para misiones institucionales y comerciales, así como atraer proyectos internacionales.

SEGURIDAD

La empresa también se ha referido al escenario geopolítico actual, el cual ha considerado que se encuentra marcado por tensiones crecientes, un hecho que provoca que el acceso a comunicaciones independientes y protegidos sea una "necesidad estratégica".

"Para ello, esta constelación incorpora Enlaces Intersatelitales Ópticos (ISL) que crean una red espacial soberana sin necesidad de estaciones terrestres, lo que permite evitar cables submarinos vulnerables e infraestructuras terrestres comprometidas, así como bloquear interferencias, intentos de 'jamming' y ciberataques, un hecho único e innovador hasta el momento en Europa", ha sostenido.

Por su parte, el fundador y CEO de Open Cosmos, Rafel Jordà Siquier, ha subrayado que el proyecto supone un "gran avance para Europa en la creación de una capacidad de conectividad resiliente, segura y verdaderamente autónoma".

Ha afirmado que la combinación de ConnectedCosmos y la Open Constellation es la que les diferencia del resto, ya que les permite "aportar contexto e inteligencia inmediata para transformar la oferta en un servicio único".