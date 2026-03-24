Operación policial en Girona y Barcelona contra una red que traficaba drogas hacia Francia

Efectivos de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial activado este martes contra una red de tráfico de drogas internacional - MOSSOS

GIRONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) han iniciado este martes por la mañana un dispositivo policial con más de 200 efectivos distribuidos entre Figueres, Salt (Girona) y Argentona (Barcelona) para desarticular una red criminal dedicada al tráfico de drogas internacional entre Catalunya y Francia, informa la policía catalana en un comunicado.

El epicentro de la red está en Figueres pero el dispositivo también se ha desplegado en Salt y Argentona, y que cuenta con agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Grup Especial d'Intervenció (GEI), Brigada Mòbil (Brimo), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Seguridad Ciudadana y el helicóptero.

La investigación está bajo el secreto de las actuaciones.