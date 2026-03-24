Operación policial en Girona y Barcelona contra una red que traficaba drogas hacia Francia

Efectivos de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial activado este martes contra una red de tráfico de drogas internacional
Efectivos de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo policial activado este martes contra una red de tráfico de drogas internacional - MOSSOS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 24 marzo 2026 10:52
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GIRONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) han iniciado este martes por la mañana un dispositivo policial con más de 200 efectivos distribuidos entre Figueres, Salt (Girona) y Argentona (Barcelona) para desarticular una red criminal dedicada al tráfico de drogas internacional entre Catalunya y Francia, informa la policía catalana en un comunicado.

El epicentro de la red está en Figueres pero el dispositivo también se ha desplegado en Salt y Argentona, y que cuenta con agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Grup Especial d'Intervenció (GEI), Brigada Mòbil (Brimo), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Seguridad Ciudadana y el helicóptero.

La investigación está bajo el secreto de las actuaciones.

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