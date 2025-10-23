Operativo de rescate en marcha en la cala Roca Plana de Tarragona por una persona atrapada

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y Salvamento Marítimo están llevando a cabo un operativo de emergencias en la cala Roca Plana de Tarragona para tratar de sacar del mar a una persona que ha quedado atrapada, después de rescatar a otra que ha sido trasladada al hospital.

Según informan fuentes policiales a Europa Press, el aviso del incidente se ha producido a las 15.20 horas y a las 17.22 se está trabajando para tratar de extraer a la segunda persona, que está atrapada en una zona de mala mar.

De hecho, desde Bombers apuntan a un "escenario incierto" por la dificultad de la operación, y en la zona está la unidad marítima de los mossos, así como unidades subacuáticas y de rescate de los bomberos.