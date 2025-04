La oposición de Barcelona reprueba a Bonet por retrasos en pisos del Besòs pendientes de rehabilitar

Junts, BComú, PP y Vox votan a favor y ERC se abstiene

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona ha reprobado a la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, por los pisos del barrio del Besòs i el Maresme pendientes de rehabilitar y que podrían quedarse fuera de los fondos europeos Next Generation por retrasos en los plazos previstos.

La propuesta para reprobar a Bonet, presentada por Junts y BComú, ha salido adelante este miércoles en una comisión de Urbanismo extraordinaria con los votos a favor de Junts, BComú, PP y Vox, la abstención de ERC y el 'no' del PSC.

Los grupos han afeado a la teniente de alcalde retrasos en las obras de 6 de los 10 edificios pendientes de rehabilitar, lo que pone en peligro la financiación del plan piloto que anunció el Ayuntamiento en 2020.

Estaba previsto que las obras finalizaran en junio de 2026 para poder recibir los subsidios europeos, y el objetivo del plan es mejorar las deficiencias que sufren algunos edificios del barrio, los cuales también están afectados por aluminosis.

"CAMBIAR LAS REGLAS"

El concejal de Junts Damià Calvet ha lamentado las dificultades que tienen las comunidades de vecinos para interactuar con la administración, y ha avisado de que el plan preveía intervenir en más de 1.250 viviendas: "No vamos bien".

También ha pedido a Bonet "cambiar las reglas" sobre la caducidad de los fondos europeos porque, si no se puede recibir este dinero, repercutirá en el esfuerzo de los vecinos, que deberán asumir el coste de la incompetencia del consistorio, textualmente.

Lucía Martín (BComú) ha reprochado a Bonet el "menosprecio, abandono, desconfianza y angustia" que dicen sentir los vecinos al ver que el Ayuntamiento le da la espalda, según ella.

Martín ha añadido textualmente que, cuando la presidenta de los BComú, Janet Sanz, ocupó su mismo cargo en el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau, visitó decenas de veces el barrio para conocer sus problemáticas: "No ha dado la cara y gobernar es más que decir frases vacías".

RESPUESTA DE BONET

En su intervención, Bonet ha afirmado que la prueba piloto está en marcha y que el gobierno municipal está cumpliendo "todos los compromisos" asumidos, y ha criticado que los gobiernos de Xavier Trias (Junts) y de Ada Colau (Comuns) tampoco ofrecieron respuestas a los vecinos, ya que solo se rehabilitaron 11 edificios.

"Nadie puede dar lecciones sobre lo que ha pasado", ha dicho Bonet, que ha subrayado la complejidad de la gestión de los fondos Next Generation y ha explicado que el gobierno municipal ha pedido alargar el plazo para que las obras no deban finalizarse antes de 2026, sino que con haberlas iniciado sea suficiente para recibir la subvención.

ERC, PP Y VOX

La concejal de ERC Eva Baró ha dicho que su grupo no ha venido a reprobar, sino a trabajar para buscar soluciones, y se ha dirigido a los Comuns para recordarles que entre 2020 y 2023 no les reprobaron cuando "no funcionaba la rehabilitación".

Desde el PP, Juan Milián ha reconocido que Bonet no ha actuado con "la celeridad que la situación exigía", y ha añadido que los Comuns tampoco emplearon las herramientas y el presupuesto necesario para rehabilitar los edificios.

Finalmente, Liberto Senderos (Vox) ha subrayado la negligencia del ejecutivo municipal que, según él, es una consecuencia por "tantísimos años con los brazos cruzados".

LOS VECINOS PIDEN DIMISIONES

En declaraciones a la prensa, la portavoz de la asociación SOS Besòs, Tere Pardo, ha lamentado el "discurso triunfalista" de Bonet y que no se haya reunido ni una sola vez con las entidades afectadas del barrio.

Ha subrayado el incremento del coste de la reparación de los edificios por las demoras, y ha señalado que hay vecinos que tienen su casa apuntalada y que existen diversos informes de los bomberos sobre el riego de colapso de los techos, ante lo que ha pedido la intervención de la Generalitat y dimisiones en el consistorio.