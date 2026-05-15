Oques Grases, Love of Lesbian y The Tyets lideran el sábado la fiesta de 150 años de Estrella Damm

Cartel de los horarios de la fiesta por los 150 años de Estrella Damm en el Parc del Fòrum de Barcelona - ESTRELLA DAMM

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Estrella Damm celebrará sus 150 años este sábado con una fiesta en el Parc del Fòrum de Barcelona, que contará con conciertos de Oques Grasses, Love of Lesbian y The Tyets, entre otros.

El recinto, que abrirá a las 15 horas, contará con dos escenarios ('Estrella Damm' y 'Mediterràniament') donde se irán intercalando las actuaciones.

La música comenzará con Ginestà, que presentarán su reciente 'Gira tot igual, però diferent', y la mallorquina Maria Jaume, que en febrero lanzó 'Sant Domingo Forever'.

La fiesta seguirá con los himnos pop de Els Catarres y los ritmos caribeños y latinoamericanos con acento catalán de Mushkaa, dando paso después a The Tyets, quienes repasarán algunos de sus múltiples éxitos de los últimos años.

Hacia las 19.35 será el turno de Love of Lesbian, que pondrán la nota 'indie' a la jornada; a las 20.55, 31FAM ofrecerán al público su repertorio urbano, y a las 21.40, Oques Grasses (con 4 'sold-out' en el Estadi Olímpic a sus espaldas) serán los encargados de clausurar la celebración.

Damm puso a la venta 20.000 entradas para el evento, de las cuales todavía se pueden adquirir las últimas a través de la web de la marca.