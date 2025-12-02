Oques Grasses hará un concierto en el Cabró Rock antes de los 4 del Estadi Olímpic de Barcelona

Cartel del concierto de Oques Grasses en el Cabró Rock de Vic (Barcelona) antes de las cuatro fechas del Estadi Olímpic de Barcelona de octubre - HALLEY RECORDS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha anunciado este martes un concierto en el festival Cabró Rock de Vic (Barcelona) el 12 de junio de 2026, antes de las cuatro fechas de despedida que se harán entre el 5 y el 10 de octubre de 2026 en el Estadi Olímpic de Barcelona, con 220.000 entradas vendidas.

"No se podía acabar Oques Grasses sin un último concierto en casa", han apuntado la banda y el festival en sus perfiles oficiales en las redes sociales, según recoge en un comunicado la discográfica Halley Records.

El festival tendrá un aforo de cerca de 30.000 personas por día y las entradas para el viernes --día que toca Oques Grasses-- saldrán a la venta este mismo miércoles a las 12 horas tanto en la web del festival como en la web de la banda.