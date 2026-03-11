Orange, One Million Bot y Casa Batlló impulsan un asistente de IA generativa multicanal museístico - CASA BATLLÓ

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Orange, One Million Bot y Casa Batlló han impulsado un asistente de inteligencia artificial (IA) generativa multicanal que responde en segundos dudas sobre horarios, historia del edificio, recomendaciones personalizadas y la compra de tickets.

Esta iniciativa convierte a Casa Batlló en "el primer museo del mundo con un sistema de IA conversacional operativo en Instagram, Facebook, WhatsApp y atención telefónica", según han informado las tres entidades en un comunicado este miércoles.

Durante más de un año, los equipos de Casa Batlló, Orange y One Million Bot han trabajado en la depuración documental, el entrenamiento del modelo y un "exhaustivo proceso de validación" que ha permitido presentar esta innovación.

El resultado es un asistente "con una tasa de acierto conversacional excepcional, capaz de ofrecer respuestas precisas, coherentes y contextuales en múltiples canales y a escala internacional", según los impulsores del proyecto.

Además, Orange ha acompañado a Casa Batlló en la creación de un nuevo canal oficial de venta de entradas totalmente gestionado por el asistente, permitiendo resolver dudas y completar la compra sin salir de la conversación.