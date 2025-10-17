Ordeig eleva a 130.000 los animales a vacunar de DNC y asegura que hay vacunas para todos

Hay 60 equipos trabajando

LLEIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha elevado hasta 130.000 las cabezas de ganado que se deben vacunar de dermatosis nodular contagiosa (DNC) y ha asegurado que habrá vacunas para todos.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios después de que se detectara un caso de DNC en Cassà de la Selva (Girona), fuera del radio de protección de los primeros casos y que ha obligado a crear uno nuevo para intentar evitar la expansión de la enfermedad.

Ordeig ha detallado que actualmente hay 60 equipos de vacunación trabajando en ambas zonas y ha pedido "seguir al máximo las normas de restricciones de movilidad y las recomendaciones de bioseguridad y de desinsectación".

Por otro lado, ha explicado que se ha reunido con los ganaderos de la zona de Térmens (Lleida), municipio en el que se realizará la cremación de los animales afectados por la enfermedad y que han tenido que ser sacrificados.

"Nos hemos emplazado a trabajar conjuntamente para garantizar la bioseguridad de las explotaciones de esta zona", ha dicho, y ha añadido que, además de las medidas de seguridad habituales de la planta, se están realizando complementarias, como la desinsectación de todas las entradas y salidas.

75% DE VACUNACIÓN

Ordeig ha explicado que hasta que el 75% de los animales dentro de cada radio de protección esté vacunado, es necesario sacrificar a todas las cabezas de ganado, y que cuando se supere esta cifra, solo se deberán sacrificar los animales afectados.

Ha señalado que esto depende del reglamento de la Comisión Europea y que es el mismo protocolo que se ha aplicado en Francia e Italia, y que si esto cambia, se aplicarán las nuevas normas.