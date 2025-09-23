Ordeig establece alianzas con centros de EE.UU referentes en agricultura y uso del agua

El Govern y la Universidad de California han suscrito un memorando sobre retos prioritarios

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, encabeza una delegación catalana que participa en una visita oficial a California para intercambiar conocimientos y proyectos con centros referentes en el ámbito de la investigación en agricultura y uso eficiente del agua, informa el departamento este martes en un comunicado.

Ordeig está acompañado de la secretaria de Alimentación, Rosa Cubel, y del director general del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, una empresa pública que desde finales de los ochenta colabora con la Universidad de California para mejorar la gestión del agua en los territorios de clima mediterráneo.

El conseller ha comenzado este lunes su estancia en la costa oeste de EE.UU con un encuentro con responsables de la Universidad de California, institución con la que se ha renovado la alianza que IRTA, presidida por Ordeig, mantiene desde hace más de treinta años.

"El objetivo de este viaje es explorar y concretar posibilidades de colaboración más allá de las establecidas, que nos sirvan para avanzar, entre otros, en lo que es uno de los grandes retos del sector y una cuestión prioritaria del Govern: la modernización del riego", ha explicado Ordeig.

El Departamento de Agricultura, mediante el IRTA, y la división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, han suscrito un memorando de entendimiento respecto a los principales retos a priorizar en el ámbito de la investigación y la innovación de los sistemas alimentarios en territorios de clima mediterráneo, como California, Catalunya, pero también partes de Chile, de Argentina, Sudáfrica, Australia y numerosos países cuenca mediterránea.

REGIONES MEDITERRÁNEAS

Las regiones mediterráneas se calientan un 20% más rápidamente que la media mundial y son una zona sensible a los riesgos climáticos con alta vulnerabilidad: la sequía, las oleadas de calor extremo y el aumento del nivel del mar son efectos ya evidentes que se incrementarán en los próximos años si no se actúa.

"Este viaje reafirma la voluntad del IRTA por reforzar esta alianza estratégica con la Universidad de California, una de las instituciones más prestigiosas y líderes en la investigación agroalimentaria a escala mundial", ha explicado Usall.

Por lo que respecta al uso eficiente del agua, la Generalitat ha renovado las relaciones con la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de California, con la que promoverá el intercambio de doctorandos e investigadores o profesores entre ambas instituciones, fomentando publicaciones científicas y técnicas conjuntas, y proyectos compartidos de investigación y desarrollo.

INDUSTRIA DEL OLIVO

La delegación catalana también ha conocido las actividades del Davis Olive Center, iniciativa de la Universidad de California que se creó en 2008 como alianza entre la universidad y la industria del olivo.

Durante la estancia, que se alargará hasta el viernes, los representantes del gobierno y del IRTA visitarán varias compañías catalanas agroalimentarias afincadas en California, entre ellas Agromillora, Artesa Winery, y Marimar Estate Vineyards and Winery.