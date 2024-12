Las Ordenanzas Fiscales de Collboni irán al pleno de este viernes con la incógnita de BComú y ERC

Junts, PP y Vox votan en contra de la propuesta del gobierno municipal del PSC

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona no ha aprobado este miércoles las Ordenanzas Fiscales de 2025 después que BComú y ERC hayan optado por reservar su voto y continuar la negociación hasta el pleno de este viernes.

Por otro lado, el gobierno municipal (PSC) ha votado a favor, y Junts, PP y Vox en contra.

El primer teniente de Economía, Jordi Valls, ha defendido que estas son las Ordenanzas que "Barcelona necesita", ya que mejoran la autonomía fiscal y son un instrumento para la gestión del turismo, según él, y ha hecho un llamamiento a los grupos para que voten a favor.

No obstante, los Comuns han optado por no posicionarse, y han alegado que el gobierno municipal "valora positivamente" la petición del Puerto de Barcelona para crear una terminal de cruceros de lujo en la capital catalana.

REPROCHES ENTRE PSC Y COMUNS

Valls ha defendido que, en el acuerdo alcanzado con BComú, el gobierno municipal se compromete a reducir las terminales de cruceros de 7 a 5, y ha asegurado que las "matemáticas son muy claras", refiriéndose a la posibilidad de lo que pueda llegar a plantear el Puerto con una eventual nueva terminal.

"No nos aleccione", ha dicho Valls a BComú, y ha recordado que esta medida sirve, según él, para corregir el error que cometió BComú después de que en 2018 firmara un convenio con el Puerto en el que fijaban en 7 el máximo de terminales de cruceros.

La presidenta de BComú, Janet Sanz, le ha pedido al ejecutivo liderado por Collboni "hechos y no palabras" y coherencia para no compensar las tasas al sector turístico con una nueva terminal de lujo: "No podemos hacer una cosa con la mano izquierda y otra con la mano derecha".

Por otro lado, el portavoz de ERC Jordi Castellana ha instado a ambos grupos a llegar a un entendimiento para que los ciudadanos puedan ver reflejado en las Ordenanzas todo el trabajo y esfuerzo de estos últimos meses.

JUNTS, PP Y VOX

Desde Junts, el concejal Damià Calvet ha rechazado la propuesta de Ordenanzas Fiscales de Collboni, que ha tachado de "continuista", y ha criticado textualmente que el proyecto perpetúa una presión fiscal desmedida y no contempla destinar ayudas que protejan a las familias más vulnerables.

La portavoz del PP Àngels Esteller también se ha mostrado contraria a las Ordenanzas y ha acusado al ejecutivo municipal de tener una "voracidad recaudatoria" que, a su juicio, asfixia a los ciudadanos, además de criticar la presión fiscal al turismo.

El presidente de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha lamentado que Barcelona esté entre las cinco ciudades de Europa con la tasa turística más elevada.

La propuesta de Ordenanzas Fiscales propone aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a hoteles de lujo y terminales de cruceros, así como una nueva tasa obligatoria para autocares turísticos en la Zona Bus 4.0, un incremento de la tasa de residuos y pasar de 4 a 8 euros el tope de la tasa turística, entre otras cuestiones.