La organización de mujeres empresarias WPO abre en Barcelona su cuarto grupo en España

Presentación en Barcelona del nuevo capítulo de WPO - WPO

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización internacional Women Presidents Organization (WPO), que agrupa a mujeres empresarias que lideran y son propietarias de compañías consolidadas y en fase de expansión, ha escogido Barcelona como la sede de su cuarto grupo en España.

Con esta apertura, WPO alcanza los cuatro grupos activos en el país (dos en Galicia, uno en Madrid y ahora en Barcelona) y consolida España como el país con mayor presencia de WPO en Europa, informa en un comunicado este miércoles.

La responsable global de WPO, Anni Wilhelmi, ha asegurado que el objetivo de la organización es acompañar a estas mujeres en el proceso de crecimiento empresarial, además de "contribuir también a generar referentes que ayuden a visibilizar este tipo de liderazgo".

La líder del capítulo en Barcelona, Irene Tarradellas, considera que el momento en el que se encuentran estas empresarias suele ser especialmente exigente y, en muchos casos, solitario: "Desde WPO generamos un entorno de trabajo entre pares que permite compartir experiencias, tomar decisiones con mayor perspectiva y acompañarse en procesos clave".

Con más de 25 años de trayectoria y una organización global de más de 2.000 empresarias organizadas en más de 150 capítulos, WPO ha construido un modelo basado en grupos reducidos que funcionan como espacios de intercambio entre pares.