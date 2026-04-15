Oriol Pinya (Abac Capital) defiende el papel del capital privado como dinamizador de la economía

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ceo de Abac Capital, Oriol Pinya, ha defendido el papel del capital privado como dinamizador de la economía y lo ha definido como un socio estratégico para las empresas en crecimiento: "Las economías donde hay más capital privado suelen ser más dinámicas, más innovadoras y tienen una mayor capacidad de transformación".
Lo ha dicho este miércoles en el marco del I Encuentro 'Protagonistas que van más allá', organizado por Grant Thornton y Círculo Ecuestre en Barcelona, en el que ha puesto en valor la evolución del 'private equity' en España y su consideración por parte del sector público, informa el Círculo Ecuestre en un comunicado.
Según Pinya, en España se han puesto en marcha programas públicos que han sido muy útiles para canalizar fondos y el sector público ha entendido que "invertir a través de gestores profesionales tiene más sentido que hacerlo directamente, porque dirigir estas empresas requiere especialización e incentivos adecuados".
Así, ha celebrado este cambio de paradigma y ha considerado que el capital privado ha pasado de ser una herramienta meramente financiera a convertirse en un socio estratégico para las empresas.
También ha identificado dos grandes tendencias estructurales que marcarán el ecosistema empresarial en los próximos años: la sostenibilidad, entendida como una transformación real de los modelos de negocio, y la Inteligencia Artificial: "Me parece una transformación espectacular. Igual que en su momento hubo que aprender a usar Excel, PowerPoint o internet, ahora hay que aprender a trabajar con IA".