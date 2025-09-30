De Oro (Vox) lamenta el "despropósito" de las obras de la L9 del Metro de Barcelona

De Oro en declaraciones sobre las obras de la L9 del Metro - VOX

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha lamentado el "despropósito" de las obras de la L9 del Metro y ha cargado contra la gestión del consistorio y la Generalitat.

"Habrán pasado 30 años, 6 o 7 alcaldes, unos 280 concejales, 9 o 10 presidentes y unos 1.350 diputados del Parlament y la L9 sigue todavía sin terminarse", ha señalado De Oro, indica la formación en un comunicado este martes.

El dirigente de Vox ha sostenido que las diferentes administraciones "se llenan la boca hablando de movilidad mientras atacan al vehículo privado, pero en 30 años no son capaces" de acabar estas obras, lo que, según él, representa un fracaso histórico.