De Oro (Vox) pide defender las costumbres barcelonesas por La Mercè: "Aquí no cabe toda África"

De Oro en declaraciones a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha pedido este jueves defender las costumbres barcelonesas durante las fiestas de su copatrona, La Mercè, y considera que hay una inmigración descontrolada: "Aquí no cabe toda África".

En declaraciones después de llegar la comitiva municipal al consistorio tras la misa de La Mercè, ha asegurado que Vox defenderá la cultura de Barcelona "ante el avance de la islamización fomentada por el wokismo más progre".

Ha acusado al alcalde de un "fracaso absoluto" con las políticas de vivienda, de persecución a los castellanohablantes y de proponer supermercados públicos en Barcelona en vez de velar por que la gente pueda seguir comprando en el comercio local.

Respecto a la encuesta del Gesop publicada en 'El Periódico de Catalunya', que otorga al PSC la victoria en las próximas municipales con 9-10 concejales, seguido por ERC con 6-7, BComú, Junts y AC con 5-6, y el PP y Vox con 3-4, ha lamentado que una gran mayoría de ciudadanos crea que la ciudad está cada vez peor.

Ha destacado que Vox tenga el segundo electorado más joven y el más fiel, y ha asegurado que seguirán "actuando de oposición real" contra los partidos que solo difieren en pequeñas cosas pero acaban apoyando al PSC.