De Oro (Vox) reclama a Collboni que convoque de forma "inmediata" la Junta Local de Seguridad

De Oro en declaraciones a los medios este viernes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha reclamado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que convoque de forma "inmediata" la Junta Local de Seguridad tras los sucesos de este fin de semana en el que falleció una persona en el barrio del Raval.

"Es una junta que se reúne 2 veces al año, pero creemos que ante la situación que vive nuestra ciudad es urgente que se reúna de forma extraordinaria para analizar este tema y que informe a la ciudadanía y a los grupos de las decisiones a las que se llegan", ha afirmado en declaraciones a los medios este viernes.

Ha criticado que los datos que ofrece el gobierno municipal están maquillados y que la realidad de las calles contrapone estas estadísticas, tras exigir que la policía tenga "galones y pueda ejercer su profesión con libertad, con el apoyo de su alcalde y no teniendo a su equipo de gobierno en contra".

En este sentido, ha reiterado que el consistorio insiste en afirmar que la delincuencia baja porque los hurtos lo hacen, pero que, a su juicio, no explican que los hurtos con violencia suben, en lo que consideran una violencia que "antes no existía en Barcelona".

Por todo ello, ha pedido la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle: "Lleva muchísimos años siendo el responsable de Seguridad y ha demostrado su incompetencia total. El PSC ya llevaba la seguridad en tiempos de Ada Colau y no solo no funciona, sino que vamos a peor".