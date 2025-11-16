Orriols (AC): "Qué bien que hablas el castellano Junqueras, ¿no debes de ser tú el del CNI?"

GIRONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de AC, Sílvia Orriols, ha contestado este domingo a las declaraciones sobre ella del presidente de ERC, Oriol Junqueras: "Qué bien que hablas el castellano Junqueras, ¿no debes de ser tú el del CNI?".

"¿Quizás por eso te entregaste a los tribunales españoles tan deprisa y quizás por eso te han indultado? No lo sé, pregunto... Farsante", ha añadido la también alcaldesa de Ripoll (AC) en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Adjunta un video del programa de La Sexta 'Salvados' de este domingo, en que Junqueras dice: "Aliança Catalana no tiene nada de independentista y, si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar justamente al independentismo, este instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana".

Al preguntársele en el programa si AC es una herramienta para debilitar a ERC o a Junts, el líder republicano responde: "A nosotros, no; a Junts, tal vez".

Este mismo domingo, Junqueras ha dicho durante un discurso: "Si los servicios secretos españoles o algunas de las togas que todavía nos persiguen tuvieran que inventar alguna cosa contra Catalunya, inventarían Aliança Catalana".

Durante la Conferència Nacional del Jovent Republicà en L'Espluga de Francolí (Tarragona), ha criticado que si "se pueden permitir hacer burla de aquellos que han estado en la prisión o de aquellos que han estado en el exilio es porque saben que nunca correrán el riesgo de ir a prisión o al exilio porque nunca harán nada".

"A ellos les protegen los servicios secretos españoles y a ellos les protegen las togas que a nosotros nos persiguen", ha insistido y les ha reprochado que, según él, sean valientes ante los débiles y cobardes ante los poderosos.