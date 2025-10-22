Orriols (AC) cree que el vídeo con IA donde sale le perjudica y "victimiza" a Puigdemont

Archivo - La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Pregunta por qué en Junts "han sido los primeros en ver en la red y empezar a retuitear" el vídeo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de AC, Sílvia Orriols, ha afirmado este miércoles que el vídeo generado con IA donde se la ve pisar el cadáver del líder de Junts, Carles Puigdemont, le perjudica y "victimiza" al también expresidente de la Generalitat.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press después de que el abogado de Puigdemont haya avanzado que Junts denunciará por delito de odio dicho vídeo.

"Estaría bien que se investigara por qué los militantes, concejales y diputados de Junts han sido los primeros en ver en la red y empezar a retuitear masivamente un vídeo hecho con inteligencia artificial que perjudica mi imagen y victimiza al señor Puigdemont", ha añadido.

PIDE INVESTIGARLO

Unas horas antes de saberse que Junts denunciará el vídeo, Orriols ya había publicado otros dos mensajes en X donde aseguraba que AC "no necesita crear imágenes artificiales ni simulando" que pisan, pegan o asesinan a nadie.

"Pero hay quién sí necesita revictimizarse", ha añadido, y ha pedido que se investigue quién ha creado estos vídeos artificiales y lo pague, textualmente.

También ha dicho que en AC sabían que "el juego sucio sería una constante antes de las próximas elecciones", pero no esperaban que empezara tan pronto, según ella.