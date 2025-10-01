Ottone (Unesco) ve "muy difícil" trasladar obras sobre soporte físico, como los murales de Sijena

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, en el Mondiacult 2025 este lunes en Barcelona - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha afirmado este miércoles que ve "muy difícil" el traslado de obras sobre soportes físicos, como es el caso de las pinturas murales del MNAC que tienen que llevarse hasta el Monasterio de Sijena (Huesca).

"La historia que conocemos de murales, por ejemplo, de Orozco o de los grandes muralistas mexicanos, es que se han estropeado al tratar de trasladarlos. Es una realidad", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press al preguntársele en concreto por el traslado de los murales del MNAC hasta Sijena.

Ha asegurado que con el traslado de obras de arte "hay que tener mucho cuidado porque hay casos y casos" y ha incidido en que, en ciertos supuestos, la integridad física de ese objeto podría quedar afectada, textualmente.

RUMBA CATALANA

Preguntado por la fecha en que la Unesco determine como patrimonio inmaterial a la rumba catalana, ha expresado que cree que está siendo propuesto "para el próximo año o en dos años más".

Ha recordado que hace tres años se inscribió la rumba congoleña y hace siete años, la rumba cubana.