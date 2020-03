Pacheco pide romper "todas las reglas de gasto y de déficit" por el coronavirus

Reclama corresponsabilidad a las empresas y al sector financiero

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha pedido este miércoles romper "todas las reglas de gasto y de déficit" para poder afrontar las consecuencias económicas de la paralización de la economía por el coronavirus.

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, Pacheco también ha reclamado corresponsabilidad al sector privado, en concreto a las empresas y al sector financiero.

"Hacemos un llamamiento a que no pongamos toda la responsabilidad a las administraciones públicas, creo que ahora todo el marco institucional, empresarial y económico nos tenemos que poner para poder hacer frente a una crisis que nos tiene que ocupar y preocupar a todos. Creo que es un momento de solidaridad horizontal absoluta", ha razonado.

Ha defendido que ahora lo más importante es parar el crecimiento del virus y la crisis sanitaria, por lo que ha reclamado que se deben tomar todas las medidas de contención posible.

Para Pacheco, hay excedencias de capital, tanto en el sector financiero como en las empresas, que se tienen que poner también a disposición de esta contención: "No lo dejemos todo de cara al Gobierno porque sino no tendremos suficientes recursos para poder acompañar la salida de la crisis y no caer en una recesión".

De no ser así, ha alertado, puede que se pierdan "miles y miles" de puestos de trabajo de carácter estructural porque la crisis será mucho más grave que la que tendría lugar si se tomaran las medidas adecuadas.

"Tenemos un problema importante de cobertura de los Equipos de Protección Individual (EPI). A todas las empresas que paren, yo hago un llamamiento y pido que lleguen los EPI a todo el personal que lo necesita y, sobre todo, a disposición del cuidado de las personas, como es el personal sanitario, los cuerpos de seguridad o la gente que está delante de un mostrador", ha reclamado.

Preguntado por el decreto de medidas para paliar el impacto del coronavirus en la economía anunciado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder sindical ha señalado que hace falta un decreto de medidas en materia de Seguridad Social "importante".

"Hay que dar las coberturas a trabajadores autónomos, estamos planteado que, como mínimo, a la gente a la que le caiga la totalidad de los ingresos, además de aplazar sus cotizaciones, tengan una indemnización que pueda llegar cerca del SMI", ha defendido.