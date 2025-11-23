La Paeria de Lleida organiza visitas para dar a conocer proyectos de renaturalización

LLEIDA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha programado un fin de semana dedicado a conocer los proyectos URBAN-NAT de renaturalización, adaptación al cambio climático y mejora de la biodiversidad de la ciudad, para el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre.

El personal técnico encargado del proyecto mostrará las actuaciones que se están llevando a cabo y que terminan a finales de año, informa la Paeria en un comunicado este domingo.

Para el día 29 está prevista la visita a la nueva avenida Fleming, inaugurada a finales de octubre, un espacio transformado con 80 árboles y 8.000 plantas en una zona verde de 16 metros de ancho, y después se visitará el patio de uno de los centros escolares que forman parte de los Oasis de Biodiversidad.

El día 30 se visitará el parque Santa Cecília y finalmente el parque de la Mitjana, donde se han hecho plantaciones de árboles en la entrada, además de una nueva gestión de las sendas y praderas.

Las inscripciones para estas visitas son gratuitas, con inscripción previa y plazas limitadas.