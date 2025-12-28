La Paeria de Lleida prepara su candidatura a Capital Europea del Voluntariado para 2028

Logo de la candidatura - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento de la Capitalidad Europea del Voluntariado del Ayuntamiento de Lleida ha preparado los ejes de su candidatura y su imagen oficial de cara a 2028, informa la Paeria este domingo en un comunicado.

El concejal de Participación y líder de la comisión, Roberto Pino, ha dicho que trabajan con entidades e instituciones para explicar un modelo de voluntariado "diverso y comunitario, que posiciona a Lleida como ejemplo de ciudad inclusiva, participativa y solidaria".

La candidatura debe presentarse en junio de 2026 y debe defenderse en octubre ante el jurado del Centro Europeo del Voluntariado.