PAH Barcelona reprocha por carta a Torra y Colau su "ineficiencia" con la emergencia habitacional

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona ha reprochado por carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, --que fue portavoz de la PAH-- la "ineficiencia" de las dos administraciones para poder solucionar la emergencia habitacional que vive la capital catalana.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la PAH de Barcelona ha criticado que no se dan respuestas inmediatas a las más de 500 familias que forman la lista de espera de la mesa habitacional, "que ya es de más de un año y medio y que no para de crecer", ha detallado la entidad este martes en un comunicado.

"Exigimos a las dos administraciones que cumplan, sin mayor dilación, con los pactos acordados y que se comprometan a aumentar la eficiencia de sus administraciones para dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos a los que deben servir", ha expresado en la carta.

En este sentido, han pedido que informen a la ciudadanía de forma periódica del estado de cada uno de los acuerdos y se comprometan y cumplan con un calendario real y creíble para acabar con la lista de espera de la mesa de emergencia: "500 familias en situación de vulnerabilidad no pueden esperar más".

Además, han insistido en que la notificación a las familias de la denegación de la mesa no se puede demorar más de un mes: "No tiene sentido que las familias sean desahuciadas y no tengan la respuesta de las administraciones del porque no tienen acceso a la mesa y no puedan recurrir antes del desahucio".