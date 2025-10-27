La PAH cree que la Generalitat se sitúa "al lado de la gente" con la nueva unidad antidesahucios

Archivo - Miles de personas durante una concentración contra un desalojo, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha celebrado las nuevas medidas de vivienda pactadas entre Govern y Comuns, entre las que hay una unidad antidesahucios: "Es una buena noticia, ya que significa un paso adelante de la administración, que se sitúa al lado a la gente en riesgo de perder su vivienda".

"Ningún gobierno puede ser neutral ante un desahucio", valora este lunes en un comunicado tras la presentación del acuerdo entre Govern y Comuns, que se aprobará este martes en el Consell Executiu.

Ha añadido que esta medida debe ir acompañada de un plan de "realojos y alquileres sociales para dar una auténtica y definitiva respuesta a los desahucios".

En cuanto al registro de grandes tenedores y pisos vacíos, la entidad ha defendido que "tener un registro que funcione no es algo menor, porque permite hacer efectivas y controlar el cumplimiento" de las medidas que afectan a los multipropietarios.

"A pesar de llegar tarde, las dos medidas incluidas en el pacto dan respuesta a algunas de las demandas que desde la PAH estamos exigiendo hace años a los diferentes gobiernos", ha dicho.