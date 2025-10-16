El Palau de la Música y la OSV ofrecerán tres conciertos de gran formato en el Auditori CCIB

Presentación del ciclo 'Gran Simfònic' del Palau de la Música y de la OSV - PALAU DE LA MÚSICA

Un tributo a Mike Oldfield y 'Star Wars' y 'Cómo entrenar a un dragón' conforman el ciclo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana y la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) ofrecerán tres conciertos sinfónicos de gran formato en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona en diciembre, en el nuevo ciclo 'Gran Simfònic'.

El objetivo de este ciclo, que se celebrará entre el 19 y el 23 de diciembre, es ofrecer al público conciertos de gran formato, bandas sonoras de películas y propuestas populares de calidad "en las mejores condiciones acústicas y de formato", informa este jueves el Palau de la Música en un comunicado.

El primer concierto será el 19 de diciembre 'Tubular Bells, tributo a Mike Oldfield', con las cantantes Maggie Reilly y Nikki Lamborn junto a Opus One --proyecto creado para celebrar el 50 aniversario de su trilogía inicial-- para revivir la música del compositor británico.

La segunda propuesta será 'Cómo entrenar a un dragón, in concert', los días 20 y 21 de diciembre, acompañada de la proyección de la películas.

El ciclo acabará con 'Star Wars: una nueva esperanza' en concierto, en la que se proyectará la película de George Lucas completa con la OSV interpretando la banda sonora de John Williams, bajo la dirección del director Scott Terrell.

Con estas propuestas, el Palau y la OSV quieren acercar la música clásica a nuevos públicos y potenciar la vivencia de la música en directo como experiencia colectiva y accesible para todas las edades y gustos.