El Pallars Sobirà y Jussà (Lleida) impulsan un 'morralet' para fomentar el vínculo lingüístico

LLEIDA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació Cultural Cambuleta, en colaboración con los Consells Comarcals del Pallars Sobirà y el Pallars Jussà (Lleida), distribuirán este 2026 un 'Morralet lingüístic" a todos los niños nacidos en estas comarcas, una bolsa con artículos destinados a fomentar el vínculo lingüístico de las familias con el pallarès y promover su uso.

En un comunicado, el Consell Comarcal del Pallars Jussà explica que el eslogan de esta iniciativa es 'Per medrar en pallarès', es decir, para crecer en pallarés, y la bolsa incluye un cuento en pallarès, un doble CD de canciones en esta lengua y un babero con una palabra pallaresa impresa.

Un 'morralet' es una bolsa donde se guarda la comida para pasar el día fuera de casa trabajando, por lo que el nombre del proyecto hace referencia a lo que es necesario para la jornada en un sentido lingüístico.

El presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, ha explicado que estos obsequios se entregarán cuando una familia vaya a registrar a un recién nacido y ha dicho que debe servir para intentar revertir la situación de una lengua que "se está perdiendo palabra a palabra".

Por su parte, el presidente del Consell Comarcar del Pallars Jussà, Ramon Jordana ha enfatizado la necesidad de impulsar acciones para preservar la lengua: "Si el catalán está en regresión, el pallarès todavía más", ha señalado.