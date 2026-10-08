Pané (Cecot) pide a las administraciones escenario "para invertir y construir" vivienda

Las autoridades presentes en la 31 Nit de l'Empresa - EUROPA PRESS

Raventós (Cercle Jove) pide menos burocracia y una presión fiscal más equilibrada"

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cecot, Xavier Panés, ha reclamado a las administraciones que las empresas tengan un escenario "para invertir y construir" vivienda para revertir la falta de disponibilidad en España.

Lo ha dicho este jueves en la 31 Nit de l'Empresa, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Trabajo, Jordi Hereu; el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès; el presidente de Grup Bon Preu, Joan Font, y la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós.

También han estado el presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, entre otros.

Panés ha llamado a construir la vivienda y las infraestructuras necesarias "para la Catalunya que ya está aquí" y ha afeado lo que ha definido como ineficacia de las medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

Ha dicho que estas medidas han provocado inseguridad jurídica y reducido la oferta, ya que ha asegurado que se han sacado pisos del mercado de alquiler, y dificultando la construcción de obra nueva.

"Ahora algunos se proponen confrontar pequeños propietarios e inquilinos y dar voz a las posturas más radicalizadas, en lugar de hacer frente común y exigir juntos una Administración más eficaz y eficiente", ha añadido.

HUELGA DEL 29-N

Sobre la huelga general convocada para el próximo 29 de noviembre, Panés ha afeado la decisión a los sindicatos: "Y a mis compañeros de los sindicatos. ¿Ahora, huelga? ¿Huelga contra quién? ¿Contra el Gobierno? No, no, ¿contra las empresas?"

Ha dicho que las empresas están inmersas en "un a espiral de incremento de costes y disrupciones internacionales que dificultan cada día más su viabilidad y continuidad".

El presidente de Cecot ha subrayado que el 99% de las empresas en Catalunya son pymes y que comparten la responsabilidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

"Y yo les digo: ¿para cuándo las protestas contra el incremento de costes energéticos o contra la no deflactación de los tramos del IRPF? ¿Cuando toca hablar del establecimiento de medidas que impulsen la reconversión de nuestra economía hacia una de mayor valor añadido, más productiva y que permita generar una ocupación de más calidad?", ha dicho.

RAVENTÓS

Raventós ha asegurado que las empresas necesitan "menos burocracia, una presión fiscal más equilibrada, reglas claras y una política que mire más allá del corto plazo".

Ha lamentado que, mientras que la tecnología y los mercados avanzan, "demasiadas decisiones políticas y administrativas continúan llegando tarde".

Asimismo, ha llamado a los empresarios a preguntarse qué pueden hacer para encontrar y retener el talento, que ha dicho que es una cosa que les cuesta.