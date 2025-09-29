Pané presenta la estrategia de salud digital de Catalunya 2026-2031 al sector sanitario

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha abierto este lunes la presentación del libro blanco de la digitalización del sistema de salud catalán 2026-2031 ('Visión colectiva para el futuro de la salud: bases para un nuevo modelo asistencial y de sistemas de información'), con aportaciones de más de 3.400 profesionales del sector sanitario y de la ciudadanía.

El acto se ha dirigido a gerencias y direcciones asistenciales de los centros del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (Siscat), informa el Departament en un comunicado.

Pané ha defendido que es el momento de aprovechar la gran cantidad de datos disponibles y ha destacado la importancia de la atención longitudinal para mejorar la calidad asistencial, ha dicho.

El coordinador general de las TIC del Departament, Pol Pérez, ha destacado las acciones y estrategias clave de esta estrategia y ha defendido que el objetivo es avanzar hacia un sistema más interoperable, abierto y centrado en la persona.

POR UNA VISIÓN COMPARTIDA

El resto del acto han sido mesas redondas para profundizar en los objetivos, oportunidades y proyectos estratégicos vinculados a la estrategia.

Después ha clausurado el secretario general del Departament, Narcís Pérez de Puig, que ha constatado el compromiso del Govern con tener una visión compartida de este proyecto estratégico: "Quizás, el más relevante del sistema que tenemos por delante".

Por eso el encuentro ha pretendido alinear a actores del sistema sanitario catalán, para impulsar la innovación, la toma de decisiones basada en datos y una asistencia más accesible, eficiente y personalizada, destaca el Departament.