Paneque acusa a la extrema derecha de utilizar el deporte "como altavoz de su racismo"

Archivo - La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha acusaado este miércoles a la extrema derecha de utilizar el deporte "como altavoz de su racismo", tras los cánticos islamófobos y xenófobos del partido de fútbol amistoso entre España y Egipto celebrado este martes en el RCDE Stadium, en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

"Somos un país tolerante, integrador y de acogida. Los comportamientos inaceptables de ayer en el partido entre la selección de España y Egipto no nos representan", ha añadido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press la también consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha compartido a través de 'X' el siguiente mensaje: "Comportamientos como estos no tienen cabida ni en un estadio de fútbol ni en la sociedad. Mi más absoluta condena ante estos hechos. Los discursos de odio que está inoculando la extrema derecha en nuestro país no reflejan lo que queremos ser como sociedad. Somos y seremos un país de acogida; tenemos que ser un país de convivencia".