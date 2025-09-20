Paneque afirma que la estación de bus de Lleida será un intercambiador "de primer nivel" en 2026

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, visitando las obras de la futura estación de Lleida - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que Lleida pasará de disponer de una estación de autobuses "obsoleta, degradada y alejada de la red ferroviaria" a contar con un intercambiador de primer nivel, justo al lado de la estación de tren, tras las obras de la nueva estación.

"Hablamos de un cambio estructural que situará la ciudad al lado de las grandes capitales europeas en cuanto a integración de los diferentes modos de transporte", ha dicho este sábado desde la futura estación de Lleida, informa la Generalitat en un comunicado.

La nueva instalación, que prevé funcionar el primer trimestre de 2026, está junto a la estación de ferrocarril de Lleida, y las obras cuentan con una inversión de 38 millones de euros y con financiación del Fondo Next Generation.

Paneque ha asegurado que este proyecto "ha sido concebido con visión de largo recorrido" y no solo para dar respuesta a las necesidades actuales, ya que también deja abierta la posibilidad de crecer e incorporar hasta 15.000 metros cuadrados adicionales de equipamientos públicos sobre la estructura de la estación.

LA NUEVA INSTALACIÓN

Lleida registra anualmente 1,4 millones de viajeros de más de 120 líneas de autobús, entre trayectos interurbanos por toda Catalunya, estatales e internacionales.

Esta nueva estación, que ocupará una superficie cercana a los 12.500 metros cuadrados, dará respuesta a la demanda de movilidad actual y futura de la ciudad.

La obra incorpora la rehabilitación de la nave de los Docs, un ejemplo de arquitectura industrial y bien cultural de interés local, como parte de la nueva estación de autobuses, "recuperando su valor, dándole un uso ciudadano y minimizando las intervenciones a llevar a cabo".