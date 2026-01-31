Paneque afirma que el Govern está "haciendo esfuerzos" para agilizar la construcción de vivienda

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, junto con la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, durante el acto - DEPARTAMENTO DE TERRITORIO

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que el Govern está "haciendo esfuezos" para agilizar la construcción de vivienda.

Así lo ha dicho durante el acto de colocación de la primera piedra en una promoción de 57 viviendas de alquiler asequible en Granollers (Barcelona), en el barrio de Lledoner, junto con la alcaldesa del municipio, Alba Barnusell, explica el Departamento en un comunicado.

Según Paneque se está aplicando "una nueva manera de afrontar la necesidad de crear un parque de vivienda público" y ha llamado a poner todos los solares a disposición de los promotores de vivienda.

En este sentido, ha recordad que el objetivo es la construcción de 50.000 viviendas para el año 2030: "Tenemos los solares y tenemos unos promotores muy comprometidos que ayudan al Govern a alcanzar este objetivo", ha dicho.

Por su parte, Barnusell ha afirmado que con estas nuevas viviendas se abrirán "nuevas oportunidades de proyectos de vida en Granollers" y ha asegurado que seguirán trabajando con el resto de administraciones en esta línea.

Esta promoción se sitúa en un solar municipal cedido en derecho de superficie a 75 años al Institut Català del Sòl (Incasòl) y las viviendas cuentan con una inversión prevista de 9,25 millones de euros.